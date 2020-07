Power shutdown in Kotagiri

Covai Post Network

Udhagamandalam: Owing to the proposed maintenance works at Kotagiri Kattabettu, Kerhaadamattam and Honnatty sub stations there will be no power supply between 10 a.m. and 5 .00 p.m. on July 7 at the following places, according to a press note issued here on Saturday by the Superintending Engineer. Nilgiris Electricity Distribution Circle Mr.Vasunair Premkumar.

Kotagiri sub station:

Kotagiri,Sundatty,Kappatty,Ullatty,Kairben,Gundada,Horasholai , Naaragiri,Kaircombai, Kannerimukku, Thattapallam, Kunjappannai, Konavakarai, Denad, Dhimbatty, Aravenu, Beragani, Kairbetta and Milidane.

Kattabettu Sub Station:

Orasolai, West Brook, Bakkiyanagar, Kodumudi, Kagguchi, Trichikadi, Katabettu, Naduhatty, Ebbanadu Thummanatty, Kenthorai, Kookal, Kookalthorai, Thoraihatty, Kadanadu, Thuneri, Iduhatty, Chinnacoonoor, Anikorai, T. Manihatty, Billicombai, Byangi, Kallingnatty, Ajoor and Masakkal.

Honnatty Sub Station:

Bangalapadi, Kadinamala, Kengarai, Kootada, Kil-Kotagiri, Thalamukkai, Sholur- Mattam,

Denadu, Kaikatty, Nattakkal, Honnatty, Thuneri, Karikaiyoor, Koilmattam, Kullangarai, Semmanarai and Manjamalai Colony.

Keradamattam Sub Station:

Keradamattam, Kodanadu, Elada Annanagar, Gandhinagar, Negugula and Curzon.