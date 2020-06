Covai Post Network

Children resist masks. They fear when their nose and mouth is closed. They may choke. So how should the children be handled? Hear the expert talk ..

2 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் மாஸ்க் அணியலாமா? ஆபத்தா? விளக்குகிறார் மருத்துவர்