Worldwide Achievers Felicitated the Winners of Business Leaders’ Summit & Awards 2019

Business Wire IndiaWorldwide Achievers
organized Business Leaders’ Summit & Awards 2019
in association with ZEE BUSINESS
as Telecast Partner, Ceremony to felicitate India's leading top Banking Sector, Telecom Industry, Manufacture Industry, Service Industry, Healthcare & Wellness, Hospitality, Education sector, Real Estate Sector Leisure & Tourism. The event was held at Hotel Sahara Star, Mumbai on 09th August 2019.
Business Leaders Summit – an open platform that brings together some of the India’s most brilliant minds to share their leadership strategies and insights into financial, economic and management issues. And the awards were based on a comprehensive market research study and opinion surveys conducted by Worldwide Achievers.
Shri. Ramdas Bandu Athawale (Hon’ble Minister of State for Social Justice and Empowerment, Govt. of India), Shri Amar Shankar Sable (Hon’ble Member of Parliament – Rajya Sabha, Maharashtra), Mr. Shakti Kapoor (Indian Film Actor), and Mr. Surender Pal (Indian Film Actor)
were the Chief Guest & Guest of Honour at the gala ceremony and gave away the award certificates & trophy to the winners which included Individuals/organizations from all across India.
THE SURAT DISTRICT CO.OP BANK LTD. – MOST TRUSTED CO-OPERATIVE BANK OF THE YEAR (GUJARAT), PRATHISTA INDUSTRIES LIMITED -MOST TRUSTED BIOTECHNOLOGY COMPANY OF THE YEAR, BOMBAY SUPER HYBRID SEEDS LIMITED- MOST TRUSTED MANUFACTURER OF HYBRID SEEDS OF THE YEAR, LIGHTING TECHNOLOGIES- BEST INNOVATIVE LIGHTING COMPANY OF THE YEAR, SANDHYA ORGANIC CHEMICALS PVT. LTD. – MOST TRUSTED CHEMICALS COMPANY OF THE YEAR, SANDHYA ORGANIC CHEMICALS PVT. LTD. -MOST TRUSTED CHEMICALS COMPANY OF THE YEAR, SYNOKEM-MOST TRUSTED PHARMACEUTICAL COMPANY IN INDIA, AGARWAL TOUGHENED GLASS INDIA PVT. LTD. – BEST MANUFACTURER OF TOUGHENED GLASS IN INDIA, MR. MAHESH SHARMA-VERSATILE PROFESSIONAL OF THE YEAR, MR. BIJU PEGU-ENTREPRENEUR OF THE YEAR-IT INNOVATION, SUGANDHI SNUFF KING PVT.LTD-BEST ZARDA MANUFACTURING COMPANY OF THE YEAR, CONVEYOR & ROPEWAY SERVICES PVT.LTD -BEST MANUFACTURER OF ROPEWAY & MATERIAL HANDLING SYSTEM OF THE YEAR, CRL DIAGNOSTICS PVT. LTD-BEST PATHOLOGY LAB IN NORTH INDIA, SANT ROHIDAS LEATHER INDUSTRIES AND CHARMAKAR DEVELOPMENT CORPORATION LTD.- MOST TRUSTED MANUFACTURER OF SAFETY & FANCY SHOES OF THE YEAR, SEKAWATI IMPEX-MOST PROMISING ECO-FRIENDLY BAGS MANUFACTURING COMPANY OF THE YEAR, SUPERTRON ELECTRONICS PVT. LTD- BEST BRAND STRATEGIST IN INDIA, JAYANT SNACKS AND BEVERAGES PVT. LTD-MOST TRUSTED MANUFACTURER OF SNACK PELLETS OF THE YEAR, INLAND WORLD LOGISTICS P. LTD-MOST TRUSTED LOGISTIC COMPANY OF THE YEAR, MY HOME CONSTRUCTIONS PVT. LTD-MOST TRUSTED DEVELOPER IN SOUTHERN INDIA, VALLEY TELEGENCE PRIVATE LIMITED-BEST TELECOM SOLUTIONS PROVIDER COMPANY OF THE YEAR, WEBBOOMBAA-BEST WEB BRANDING SERVICE PROVIDER IN TAMIL NADU, MEERA TRAVELLERS PVT. LTD-BEST TOURS & TRAVEL COMPANY IN PUNE, GHARANA PRODUCTS- BEST MANUFACTURER OF HOUSEKEEPING PRODUCTS IN MAHARASHTRA, VIVERA INTERNATIONAL-BEST INNOVATIVE SAREE MANUFACTURING COMPANY IN GUJARAT, O GEN INFOSYSTEM PVT. LTD-BEST WEB DESIGN & DIGITAL MARKETING COMPANY IN DELHI/NCR, MR. SA ANAND-INDIA’S BEST LIFE COACH AND NLP COACH, CRYSTAL ART-BEST QUALITY MANUFACTURER FOR CORPORATE GIFTS OF THE YEAR, ELEGANT HEALTHCARE-MOST PROMISING HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT CONSULTANT SERVICE PROVIDER IN GURUGRAM, CHEMICAL SHOPPE PRIVATE LIMITED-BEST INNOVATIVE PHARMA-TECH COMPANY IN GUJARAT, FOUR POINTS BY SHERATON-BEST BUSINESS HOTEL IN MAHARASHTRA, KARTIK SOURCING PVT. LTD-BEST RETAILER & TRADERS OF HIGH FASHION FABRICS OF THE YEAR, MAYLANCER TECHIOS-BEST SOFTWARE DEVELOPER IN TAMIL NADU, VIMANIC SYSTEMS (I) PVT. LTD- BEST STRATEGIC ELECTRONIC SYSTEM DESIGN AND DEVELOPMENT COMPANY IN SOUTHERN INDIA, NATIONAL PLUMBING HOUSE-BEST DISTRIBUTION OF PLUMBING & SANITARY MATERIALS IN WEST BENGAL, FRICK INDIA LIMITED-MOST TRUSTED INDUSTRIAL REFRIGERATION EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY OF THE YEAR, AUM CAPITAL MARKET PVT. LTD-MOST TRUSTED FINANCIAL SERVICES PROVIDER OF THE YEAR, KAVIT SOAP INDUSTRIES-BEST MANUFACTURER OF SOAP IN GUJARAT, ENCRAFT INDIA PVT. LTD-BEST MANUFACTURER OF UPVC DOORS AND WINDOWS PROFILE SYSTEM OF THE YEAR, GODAVARI GHEE-FASTEST GROWING GHEE BRAND, INFINI SYSTEMS PVT. LTD-BEST SOFTWARE PRODUCTS & SERVICES COMPANY IN MAHARASHTRA, ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD-BEST COMPANY OF THE YEAR- MATERIAL HANDLING, KAURUB EXPORTS LTD.-BEST MANUFACTURER OF QUALITY LEATHERS PRODUCTS OF THE YEAR, GR HERBALS-BEST MANUFACTURER OF HERBAL EXTRACTS OF THE YEAR, DEV SPICES-BEST MANUFACTURER & EXPORTER SPICES OF THE YEAR, IMAST OPERATIONS PRIVATE LIMITED-MOST TRUSTED MARKETING COMPANY IN CENTRAL INDIA, GLOBALTECH & INFOSEC PVT. LTD-BEST INFORMATION SECURITY & COMPLIANCE AUDITING COMPANY, SUKH SAMRIDDHI CREDIT COOPERATIVE SOCIETY-BEST CREDIT COOPERATIVE SOCIETY OF THE YEAR (RAJASTHAN), DOWEL MACHINERY PVT.LTD- BEST MANUFACTURER OF HYDRAULIC PRESS IN GUJARAT, DREAM GREEN PETRO-CHEM PVT. LTD. -BEST MANUFACTURER OF BIO FUEL OF THE YEAR, MS. ASHA GAJBHIYE -BEST QUALITY HEALTHCARE PROFESSIONAL OF THE YEAR, RAAMPS INDUSTRIES-BEST MANUFACTURER OF SHEET METAL PRODUCTS IN UTTAR PRADESH, TIRUPATI FOOD INDUSTRIES PVT. LTD-BEST AGRO FOOD MANUFACTURER IN DELHI/NCR, SHRI SAI INDUSTRIES-BEST MANUFACTURER OF GROUND PLAY AND OPEN AIR GYM EQUIPMENT'S OF THE YEAR, THINKNEXT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED-BEST DIGITAL MARKETING & INDUSTRIAL TRAINING COMPANY IN PUNJAB, VASAVI INDUSTRIES-BEST MANUFACTURER FOR PVC ELECTRICAL WIRES AND CABLES IN ANDHRA PRADESH, IT SOLUTIONS AND SERVICES-BEST IT SOLUTIONS & SERVICES COMPANY IN DELHI, RAJPUTANA WEBSOLUTION-BEST EMERGING WEB DESIGN & DEVELOPMENT COMPANY IN RAJASTHAN, WEST COAST HERBOCHEM LTD./MR. AKSHAY SATISH RAHALKAR-BEST MANUFACTURER & EXPORTER OF AGRICULTURAL CHEMICALS COMPANY IN MAHARASHTRA, NARENDRA STEELS- BEST IMPORTERS DISTRIBUTORS OF NICKEL & HIGH NICKEL ALLOYS OF THE YEAR, AUNKARA BUILDTECH PRIVATE LIMITED-BEST INDUSTRIAL MAINTENANCE SOLUTION PROVIDER OF THE YEAR, KARTIK INFRATOWN PVT. LTD-BEST REAL ESTATE CONSULTANTS IN UTTAR PRADESH, SANJEEVNI GROUP-BEST COLONISERS AND DEVELOPERS IN RAJASTHAN, COMPUCARE INDIA PVT. LTD-MOST PROMISING INNOVATIVE AUTOMATION SOLUTION PROVIDER IN INDIA, BGN INC-BEST PACKAGING SOLUTIONS COMPANY IN MAHARASHTRA, SONOROUS- THE BUSINESS GATEWAY (TULSI CREATORSS) – BEST EMERGING COMMERCIAL DEVELOPER IN GUJARAT, SREE BALAJI – BEST EMERGING DEVELOPER IN WEST BENGAL, MR. MOHIT SINHA- MOST PROMISING CONSULTANT IN MAHARASHTRA, SHIVALIK VENTURES PVT. LTD- BEST INNOVATIVE DEVELOPER FOR RESIDENTIAL IN MAHARASHTRA, PACIFIC BUILDERS- BEST RESIDENTIAL DEVELOPER FOR AFFORDABLE HOUSING IN MAHARASHTRA KOLKATAPROPERTIES.IN-BEST INNOVATIVE REAL ESTATE CONSULTANT IN WEST BENGAL, NEELAMS REALTORS-BEST REAL ESTATE MARKETING COMPANY IN WEST BENGAL, M/S ROMA BUILDERS & PROMOTERS PVT. LTD-BEST DEVELOPER –AFFORDABLE HOUSING IN UTTAR PRADESH, HORIBA INDIA PVT. LTD-FASTEST GROWING HEMATOLOGY COMPANY OF THE YEAR, DR. VIJAY SHRIDHAR ANDHARE- HEALTHCARE PROFESSIONAL OF THE YEAR-CARDIAC-SURGEON, DR. ACHYUT TRIVEDI- MOST PROMISING PSYCHIATRIST OF THE YEAR, DR. RISHMA PAI- LEGEND – GYNAECOLOGY & OBSTETRICS, RIGHTWAY AIRLINKS- MOST PROMISING EDUCATION CONSULTANTS FOR STUDENT VISA SERVICES & IELTS/PTE TRAINING INSTITUTE IN PUNJAB, SPRING BUDS INTERNATIONAL PRESCHOOL- BEST PRESCHOOL IN MUMBAI, RAJPUTANA WEBSOLUTION-BEST EMERGING WEB DESIGN & DEVELOPMENT COMPANY IN RAJASTHAN, MOHAN CHEMICALS AND SCIENTIFIC CO.-BEST EMERGING CHEMICAL & LAB EQUIPMENT COMPANY IN RAJASTHAN.
P. K. Choudhary (CEO) Worldwide Achievers
said that the winners have exemplified excellence amongst their peers in respective industries and regions. Almost all the winners scored extremely well in our research study due to their dedication towards excellence, dedication, innovation and best ethical practices. By competing with the very best from their sector, winners know that their work has been evaluated by the sharpest minds in the sector, and that their services and contribution have truly excelled. These awards intend to inspire others towards big achievements.
Source: Businesswire