Special trains running within TN cancelled till September 15

Covai Post Network

Coimbatore: Southern Railways have cancelled special trains running within Tami Nadu, following the request made by the State Government till September 15.

Train Nos 02606/02605 Tiruchchirappalli – Chengalpattu – Tiruchchirappalli (via Vridhachalam) (daily). Superfast Intercity Special (Daily)

Train Nos 02636/02635 Madurai – Villupuram – Madurai Superfast Intercity Special (Daily)

Train Nos 02680/02679 Coimbatore – Katpadi – Coimbatore Superfast Intercity special (Daily)

·Train Nos. 06796/06795 Tiruchchirappalli – Chengalpattu – Tiruchchirappalli via Mayiladuthurai Special(Daily)

Train Nos 02675/02676 Arakkonam – Coimbatore – Arakkonam Superfast Intercity Special (Daily)

Train Nos. 02083/02084 Coimbatore – Mayiladuturai – Coimbatore Janshatabd Special (6 Days a week)

Train Nos. 02627/02628 Tiruchchirappalli – Nagercoil – Tiruchchirappalli Superfast Intercity Special (Daily).